Danimarka Dışişleri Bakanlığı: Çin'le Bağları Koparmak Danimarka'ya Fayda Sağlamaz

KOPENHAG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Çin'e yönelik pragmatik ve dengeli bir yaklaşım sürdürmeyi amaçlayan yeni Dış ve Güvenlik Politikası Stratejisi'ni yayımladı.

KOPENHAG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Çin'e yönelik pragmatik ve dengeli bir yaklaşım sürdürmeyi amaçlayan yeni Dış ve Güvenlik Politikası Stratejisi'ni yayımladı.

Salı günü yayımlanan belgede Danimarka'nın, Çin'le olan ilişkileriyle bağlantılı potansiyel risklere karşı tetikte ama aynı zamanda Çin'le olan mevcut ekonomik ilişkilerin, ülkenin ihracatının büyümesi için büyük bir potansiyel sunduğunun da farkında olduğu belirtiliyor.

Strateji belgesinde, "Çoğu zaman bir denge kurmamız gerekecek. Fakat Çin'le bağları koparmak ya da Danimarka ihracatının büyüme potansiyelini göz ardı etmek Danimarka'nın ve AB'nin çıkarına hizmet etmez" ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın ekonomik ve jeopolitik çekim merkezinin Asya'ya ve Hint-Pasifik bölgesine kaydığı tespitinin yapıldığı belgede, Danimarka'ya bu bölgedeki diplomatik ve ekonomik angajmanını artırması çağrısı yapılıyor.

Strateji belgesine göre bu tarz bir angajman, Danimarka'nın bu bölgenin yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere çeşitli alanlarda sunduğu büyüme fırsatlarını yakalayarak "mevcut ortaklıkları güçlendirip yeni stratejik ortaklıklar kurmasına" imkan verecek.