Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: "Türkiye, bölge politikasında son derece önemli rol oynayan, dünya politikasında ve Orta Doğu'da çok önemli rol...
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Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: "Türkiye, bölge politikasında son derece önemli rol oynayan, dünya politikasında ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynayan bir aktör."
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: " Türkiye, bölge politikasında son derece önemli rol oynayan, dünya politikasında ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynayan bir aktör."
Kaynak: AA / Güncel