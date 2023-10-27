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Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: "Türkiye, bölge politikasında son derece önemli rol oynayan, dünya politikasında ve Orta Doğu'da çok önemli rol...

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: "Türkiye, bölge politikasında son derece önemli rol oynayan, dünya politikasında ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynayan bir aktör."