Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'den İsrail'e Tepki

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerini genişletme kararının, daha fazla acıya neden olacağını belirterek, Tel Aviv'i bu karardan derhal vazgeçmeye çağırdı.

Bakan Rasmussen, İsrail'in Gazze kentini işgal kararına dair devlet televizyonu TV2'ye açıklamalarda bulundu.

Rasmussen, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonu genişletme kararı yanlıştır. Bu, sivil halkın daha fazla acı çekmesine neden olacaktır. Bu nedenle İsrail'i bu karardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz." dedi.

Ateşkes, insani yardıma hızlı ve engelsiz erişim ve esirlerin serbest bırakılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Rasmussen, iki devletli çözüm yoluyla kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Rasmussen, "Ağustos ayı sonunda Kopenhag'da Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldiğimizde, İsrail'e baskıları artırma olasılıkları gündemin en üst sıralarında yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

İşgal kararı

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam toplantı düzenlemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.