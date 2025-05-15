Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, 17-20 Mayıs tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine yapılacak.
BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, 17-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel