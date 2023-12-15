Üye Girişi
Haberler

Danimarka Dışişleri Bakanı Gazze'de İnsani Ateşkes İlan Edilmesini İstedi

Güncelleme:
Abone Ol

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de 'insani ateşkes' ilan edilmesi çağrısında bulundu. Rasmussen, Türkiye ile İskandinav, Benelüks ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek felaket boyutundaki insani durumu görüşmek üzere Oslo'da buluştu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de "insani ateşkes" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Danimarka Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Rasmussen, "felaket boyutundaki insani durumu görüşmek üzere" Türkiye ile İskandinav, Benelüks ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya geldi.

Gazze'de "insani ateşkes" ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Rasmussen, "İnsani ateşkesin yanı sıra hızlı ve engellenmeyen insani yardıma ve sivillere erişime ihtiyaç var." dedi.

Rasmussen, bölgede kalıcı barışın sağlanması için "iki devletli çözüme" işaret ederek, "Hem Avrupa hem de Arap ve Müslüman ülkelerin perspektifleriyle oluşan diyalog, Gazze'de çözüm bulmanın anahtarıdır. İki devletli çözüm, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliği güvence altına alacak tek uygulanabilir seçenek olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rasmussen, 13 Aralık'ta da yerel yayıncı DR'ye verdiği demeçte, "Acı çeken sivil nüfusa daha fazla acil yardım ulaştırabilmemiz için çatışmalara insani ara verilmesi gerekiyor." demişti.

Kaynak: AA / Güncel

Danimarka Gazze Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklenti nedir? Göğüs kası kopması iyileşmesi kaç hafta sürer, uzun sürer mi? 15-16 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 15 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 15 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? Bu akşam oynanacak maçlar! 15 Aralık bugün hangi maçlar var, Süper Lig maçı var mı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 15 Aralık Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 15 Aralık Yalı Çapkını 50. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title