Danimarka'dan Hindistan'a, Rusya'nın savaşı durdurması için harekete geçme çağrısı - Haberler

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Danimarka'dan Hindistan'a, Rusya'nın savaşı durdurması için harekete geçme çağrısı

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Danimarka'dan Hindistan'a, Rusya'nın savaşı durdurması için harekete geçme çağrısı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hint mevkidaşı Narendra Modi'ye, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı sonlandırması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hint mevkidaşı Narendra Modi'ye, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı sonlandırması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Kopenhag'da mevkidaşı Modi'yi ağırlayan Başbakan Frederiksen, "(Vladimir) Putin, bu savaşı durdurmalı. Hindistan'ın Rusya'yı (bu konuda) etkileyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Hindistan'ı savaşın sonlandırılması için harekete geçmeye çağırdı.

Öte yandan, taraflar yeşil enerji kullanımı, temiz su üretimi gibi alanlarda çok sayıda ikili anlaşmaya imza attı.

20 yıl aranın ardından ilk kez bir Hint lider Danimarka'yı ziyaret etti.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Narendra Modi, Danimarka, India, Rusya, Güncel, Haberler

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