Danimarka'dan Grönland'a Yatırım Müjdesi

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland'a daha fazla yatırım yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Bu yatırımın liman, savunma veya turizm gibi alanlarda olabileceği belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın Grönland üzerindeki mülkiyet taleplerine ve Avrupa'daki liderlerin tepkilerine rağmen Danimarka, Grönland’ın kendi egemenliğinde olduğunu savunuyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kontrolüne almak istediğini sık sık dile getirdiği Grönland'a, daha fazla yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Frederiksen, Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları'na yaptığı ziyaret kapsamında, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Faroe Adaları Başbakanı Aksel Johannesen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Grönland'ın gelişimine ilişkin açıklamada bulunan Frederiksen, "Grönland'a daha fazla yatırım yapmaya hazırız. Bunlar liman olabilir veya savunma ya da askeri özelliğe sahip başka kritik altyapılar olabilir. Turizm veya ham madde çıkartma ile ilgili de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı ülkesinin kontrolüne ve mülkiyetine almak istediğini sıkça dile getirirken Avrupalı liderler Trump'ın bu açıklamalarına tepki göstererek Grönland'ın Danimarka'nın egemenliğinde olduğunu vurguluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da egemenlik ve doğal kaynak tartışmalarının etrafında döndüğü Grönland'a geçen hafta "dayanışma" ziyareti yapmış ve Ada'nın toprak bütünlüğünün ve sınırlarının dokunulmazlığının "müzakere edilemez" olduğunu yinelemişti.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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