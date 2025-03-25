Danimarka'dan ABD'nin Grönland Ziyaretine Tepki

NUUK, 24 Mart (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, aralarında Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın da bulunduğu üst düzey ABD'li yetkililerin Grönland'a ziyaret planlamasının "uygun olmadığını" söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ı satın almak istediğini açıklamıştı.

Lokke pazartesi günü yerel televizyon kanalı TV2'ye verdiği demecinde bu hafta Waltz'ın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın eşi Usha Vance ile birlikte Grönland'a yapmayı planladığı ziyarete atıfla, "ABD'lilerin bölgeye yönelik iştahını ortaya koyan bu ziyaret uygun değil" dedi.

Lokke, " Grönland'da seçimlerin yeni yapılmış olması ve görevde bir Grönland hükümetinin olmaması" nedeniyle söz konusu ziyaretin zamanlamasının da uygun olmadığını vurguladı.

Ziyaret, Grönlandlı politikacılar tarafından da güçlü şekilde eleştirildi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de pazar günü yaptığı açıklamada endişelerini dile getirerek yapılacak her türlü işbirliğinin, karşılıklı saygı ve egemenlik temelinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Frederiksen, Danimarka'nın DR televizyonuna gönderdiği yazılı açıklamada, "ABD'den yapılacak ziyaret, daha önce kamuoyuna yapılan açıklamalardan bağımsız değerlendirilemez. Danimarka Krallığı'nda, Amerikalılarla işbirliği yapmak istiyoruz. Ama bu işbirliğinin, temel ilkeler olan egemenlik ve ülkeler ve halklar arasındaki saygı değerlerine dayanması şarttır" ifadelerini kullandı.