Danimarka'dan AB'nin Genişleme Politikasına Vurgu

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın Avrupa İşleri Bakanı Marie Bjerre, "daha güçlü, güvenli ve kendini savunabilen" bir AB'ye ihtiyaç duyulduğunu belirterek genişleme politikasının bu kapsamda "jeopolitik bir zorunluluk" olduğunu söyledi.

Bjerre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'la beraber basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin genişleme politikasının yeni önem ve ivme kazandığını belirten Bjerre, "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşı ve ABD'den esen yeni siyasi rüzgarlar, genişlemeyi bugün belki de her zamankinden daha önemli hale getiriyor." diye konuştu.

Bjerre, AB'nin genişleme politikasının "jeopolitik zorunluluk" olduğunu ifade ederek "Çünkü daha güçlü, daha güvenli, kendini savunabilen bir AB'ye ihtiyacımız var ve genişleme bu gelecek için vazgeçilmezdir." dedi.

Bakanlarla AB'nin iç reform ihtiyacını da görüştüklerini aktaran Bjerre, Birliğin genişleme ve gelecekteki zorluklara hazırlıklı olması gerektiği konusunda geniş mutabakat sağlandığını söyledi.

Kos'tan Kopenhag kriterlerini karşılayan ülkelere "AB'nin kapıları açık" mesajı

Kos, 1993'teki Kopenhag Zirvesi'nde aday ülkelerin yerine getirmesi şartının kabul edildiği "Kopenhag kriterlerini" tam, adil ve şeffaf bir şekilde karşılayan ülkelere "AB kapılarının açık" olduğu mesajını verdi.

Genişleme konusunda gelişmelerin "15 yılın herhangi bir dönemine kıyasla" daha hızlı ilerlediğini belirten Kos, "Örneğin, Karadağ ve Arnavutluk öncü ülkeler olarak öne çıkıyor. Müzakereler istikrarlı ve kararlı bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

AB'ye aday ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna bulunuyor. Kosova ise potansiyel aday olarak değerlendiriliyor.