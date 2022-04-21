Danimarka'daki Üç Çocukta 'Kaynağı Bilinmeyen Hepatit' Vakası Bildirildi

KOPENHAG, 21 Nisan (Xinhua) -- Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nden (SSI) yapılan açıklamada, üç çocukta idiyopatik hepatit olarak da bilinen kaynağı belirsiz hepatit (karaciğer iltihabı) vakası görüldüğü bildirildi. Enstitü'nün Başhekimi Anders Koch, Çarşamba günkü basın açıklamasında, "Bu beklediğimizden fazla. Tüm çocuklar hastaneye yatırıldı ve bazıları ciddi düzeyde hasta ama neyse ki hiçbirinin karaciğer nakline ihtiyacı olmadı" dedi. SSI'nın verdiği bilgiye göre, 10 yaşın altındaki çocuklar arasında hepatit görülme sıklığı, 2022'nin başından bu yana, dünya genelinde beklenmedik bir şekilde arttı. İdiyopatik hastalıktan en çok, İngiltere ve İskoçya ile birlikte 74 vakanın görüldüğü ve hastalanan çocukların bazılarının enfeksiyon sebebiyle karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu Birleşik Krallık etkilendi. Danimarka'daki tüm vakalar, İngiltere'de 10 yaşın altındaki çocuklar arasında kullanılan "vaka tanımına" uyuyor.

Basın açıklamasında, "Normalde belirli virüslerin sebep olduğu hepatite, örneğin Hepatit A'ya dikkat ederiz. Ancak şu anda bazı çocuklarımız karaciğer sorunu yaşıyor ve biz aslında buna neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" ifadelerine yer verildi. Danimarka'daki ilk vakanın varlığı, Aralık 2021 tarihine uzanıyor. Bu düzeyde yüksek sayıda alışılmışın dışında vakanın endişe sebebi olması gerekmediğine inanan Koch ise "Eğer münferit vakalar yerine belirli bir sebeple karşı karşıyaysak da bir çocuğun hepatitin bu nadir formuna yakalanma ihtimali inanılmaz derecede düşük" yorumunda bulundu. SSI, açıklamasında da durumun hem yerel hem de uluslararası düzeyde takip edildiği kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi, geçen hafta yaptığı bilgilendirmede, küçük çocuklardaki şiddetli akut hepatit vakalarında "beklenmedik bir belirgin artış" görüldüğünü belirtmişti. Hastalığın belirtileri arasında sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı yer alıyor. DSÖ, aynı zamanda "birden fazla vakada şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs tip 2 (SARS-CoV-2) ve/veya adenovirüs tespit edildiğini" belirtti.

Xinhua / Güncel