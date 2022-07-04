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Danimarka'daki AVM saldırganına 24 gün hapis

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Danimarka'daki AVM saldırganına 24 gün hapis

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da alışveriş merkezine saldıran kişinin akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da alışveriş merkezine saldıran kişinin akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki Field's AVM'de dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis, saldırıda biri Rus 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise ağır yaralandığı belirtirken, 22 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını bildirdi. yetkililer, sorguya alınan saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine 24 gün boyunca kapalı bir koğuşta hapis yatacağını söyledi.

Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırının mevcut kanıtlara dayanarak bir terör eylemi olarak görülemeyeceğini ve zanlının başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir belirtinin olmadığını bildirdi.

(İHA)

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