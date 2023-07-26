Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

Danimarka'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi bir grup, Pakistan ve Irak'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırdı. Provokasyonlar polis koruması altında gerçekleştirildi. Bu saldırılar son dönemde İsveç ve Danimarka'da artış gösterirken, tepkilere neden oluyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri bugün önce Pakistan, sonra Irak'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret eden grup, Pakistan Büyükelçiliği önünde Pakistan bayrağını yere atarak üzerine bastı.

Kur'an-ı Kerim'i yakan grubun üyeleri, bu anları sosyal medya hesaplarında canlı paylaştı. Grup, Kur'an-ı Kerim'in üzerine ayakkabı da koydu.

Grup üyeleri, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yaktı.

Provokasyonlar polisin yoğun güvenliği altında gerçekleştirildi.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Bu eylemlerin polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK), 25 Temmuz'da kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.