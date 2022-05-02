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Danimarka'da kabine değişikliği

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Danimarka'da kabine değişikliği

Danimarka'da Adalet Bakanı Nick Haekkerup'ın istifası nedeniyle kabinenin yeniden oluşturulduğu bildirildi.

Danimarka'da Adalet Bakanı Nick Haekkerup'ın istifası nedeniyle kabinenin yeniden oluşturulduğu bildirildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Adalet Bakanı Haekkerup'ın Danimarka Biracılar Derneği Başkanlığı için görevinden istifa etmesi üzerine kabinede değişikliğe gitti.

Frederiksen, boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye'yi getirdi.

Yeni kabinede, İçişleri ve İskan Bakanı Kaare Dybvad Bek de Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanı olarak görevlendirildi.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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