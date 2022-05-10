Danimarka'da enflasyon 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Danimarka'da yıllık enflasyon, artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle nisanda yüzde 6,7'ye çıkarak 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Danimarka Ulusal İstatistik Enstitüsü, nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, Danimarka'da yıllık bazda martta yüzde 5,4 olan TÜFE, nisanda yüzde 6,7'ye çıkarak 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Geçen ay elektrik, gıda, akaryakıt ve gaz fiyatlarında "önemli" artışlar olduğu belirtilirken, enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutulduğunda, ülkede yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3,6 ile 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.