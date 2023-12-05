Danimarka, Çin'in davetini kabul ederek Shanghai'da düzenlenecek olan Marintec Çin Fuarı'na ortak ev sahipliği yapacak. Bu durum, Çin pazarının Danimarka ve denizcilik sektörü için stratejik önemini vurguluyor.

Danimarka, Çin'in davetini kabul ederek prestijli gemicilik fuarına ortak ev sahipliği yapacak

KOPENHAG, 5 Aralık (Xinhua) -- Danimarka, küresel denizcilik sektöründe önemli bir işbirliği sembolü olan ve Shanghai'da düzenlenen prestijli gemicilik fuarına ortaklaşa ev sahipliği yapmak üzere Çin'in davetini kabul etti.

Danimarka Sanayi, Ticaret ve Mali İşler Bakanı Morten Bodskov, Pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, "Çin, Danimarka'nın denizcilik sektörü için önemli bir pazar. Bu nedenle 2023 Marintec Çin Fuarı'na ortaklaşa ev sahipliği yapma davetini kabul ettim" ifadesini kullandı.

Basın açıklamasında, etkinliğe ilk kez Çinli olmayan bir kuruluşun ev sahipliği yapacağı ve bu durumun, Çin pazarının Danimarka ve özellikle denizcilik ekipmanları endüstrisi açısından stratejik önemini vurguladığı belirtildi.

Çin pazarının ekonomik önemini vurgulayan bakan, denizcilik alanındaki ikili işbirliğinin karşılıklı faydalarına değinerek Çin'in Danimarka denizcilik ekipmanları için üçüncü büyük pazar haline geldiğini kaydetti.

Bodskov, "Danimarkalı ekipman şirketleri Çin'de 5.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Sektörün bu ülkeye ihracatı ise 4 milyar Danimarka kronu (580,7 milyon ABD doları) tutarında" dedi.

Danimarka'nın fuarda ülkenin denizcilik sektörünün ortak adı olan Mavi Danimarka'dan 30 ila 40 şirket tarafından temsil edilmesi bekleniyor. Denizcilik sektörü, Danimarka'nın toplam ihracatının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Basın açıklamasına göre Danimarka, fuara katılarak denizcilik inovasyonu ve özellikle yeşil teknolojiler alanındaki lider konumunu güçlendirecek.

100'den fazla ülkeden 70.000'i aşkın katılımcıyı kendine çekmesi beklenen fuar, 5-8 Aralık tarihlerinde Çin'deki Shanghai Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.