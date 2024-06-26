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Danimarka, Çiftlik Hayvanlarından Metan Gazı İçin Vergi Alacak

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Danimarka, iklim değişikliğiyle mücadele planı kapsamında çiftlik hayvanlarının yaydığı sera gazları için vergi alacağını duyurdu. Vergi, 2030 yılından itibaren uygulanacak ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden karbondioksit eşdeğeri emisyonların tonu başına alınacak.

Danimarka, iklim değişikliğiyle mücadele planı kapsamında metan gazı salımını azaltabilmek amacıyla 2030 yılından itibaren çiftlik hayvanlarının yaydığı sera gazları için vergi alacağını açıkladı.

Danimarka Vergilendirme Bakanı Jeppe Bruus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet ile çiftçiler, endüstri ve sendika temsilcilerinin inek, koyun ve domuzların saldığı gazlardan alınması planlanan vergi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Hayata geçmesiyle böyle bir vergilendirmenin "dünyada ilk" olacağını kaydeden Bruus, Danimarka'nın sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 70 azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

Vergilendirme kapsamında 2030 yılı itibariyle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden karbondioksit eşdeğeri emisyonların tonu başına 300 kron (43 dolar) vergi alınacak. Vergi, 2035 yılına kadar 750 krona (108 dolar) yükselecek.

Vergilendirmeye ilişkin önerge bu yılın sonuna doğru Danimarka Parlamentosu Folketing'e sunulacak.

Vergiden elde edilecek gelir tarım sektörünü desteklemek için kullanılacak

Danimarka'daki düşünce kuruluşu Concito'ya göre, ülkedeki büyükbaş hayvan popülasyonunun büyük kısmını oluşturan inekler yılda ortalama 5,6 ton karbondioksit eşdeğeri gaz salıyor.

Concito'nun baş ekonomisti Torsten Hasforth, CNN'e yaptığı açıklamada, metan gazı salımını azaltabilmek için planlanan vergiden elde edilecek gelirin tarım sektörünün yeşil dönüşümünü desteklemek ve çiftçiler için yeni teknolojilerle teşviklerin sağlanması amacıyla kullanılacağını belirtti.

Hasforth, "Verginin tüm amacı sektörün emisyonları azaltacak çözümler aramasını sağlamak." dedi.

Yeni Zelanda da benzer bir yasa kabul edilmişti

Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern hükümeti, 2025'te yürürlüğe girmek üzere benzer bir yasayı kabul etmişti.

Ancak, çiftçilerden gelen eleştirilerin ve 2023 seçimlerinde hükümetin değişmesinin ardından yasanın yürürlüğe girmesinden vazgeçilmişti.

Fosil yakıtlar, atıklar ve hayvancılık metan gazı salımına yol açıyor

İnsan kaynaklı metan gazı emisyonu, fosil yakıtlar, çöp ve atıklar ile hayvancılıktan kaynaklıyor. Metan, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin tutturulabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon salımının 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesini istiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Danimarka Çiftlik Tarım Çevre Enerji Politika Ekonomi Güncel Haberler

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