Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Toft, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Büyükelçi Toft, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın, devrik Beşşar Esed rejiminin Sednaya Hapishanesi'ndeki işkencelerini konu alan "Ölümcül kanıt" fotoğrafına oy vererek, "Bunu seçtim çünkü bende çok büyük etki oluşturdu. Mahkumların serbest bırakılmasını görmek, yanlış bir şey yapmamasına rağmen uzun yıllardır orada kalan insanların hikayelerini öğrenmek... Orada bir ömür kaybettiler ama sonunda çıkabildiler." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues'in İspanya'nın Valensiya kentindeki sel felaketini yansıtan "Yürüyüş manzarası" fotoğrafından yana oyunu kullanan Toft, fotoğrafın iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını gösterdiğini, bu tehdide karşı herkesin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Toft, "Haber" kategorisinde Jacek Boczarski'nin "Saldırı sonrası" fotoğrafını seçerek, görevine yeni başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yılın Kişisi" olduğunu ve dünyada 2025'in nasıl geçeceğine yön vereceğini belirtti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karın üstünde oyun oynayan çocukları konu aldığı "Kar eğlencesi" fotoğrafından yana oy kullanarak, dünya genelinde nüfusun yaşlandığını, bu nedenle ailelerin daha kolay kurulmasına önayak olacak nüfus ve çocuk politikalarına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Danimarka'nın Kopenhag Futbol Kulübü'nü destekleyen Büyükelçi Toft, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden milli futbolcu Arda Güler'in merkezinde olduğu Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafına oy vererek, Türkiye Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki performansının değerli bulduğunu kaydetti.