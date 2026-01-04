Danimarka'nın ABD Büyükelçisi'nden Grönland'ın ABD bayrağıyla paylaşılmasına tepki

Danimarka'nın Washington Büyükelçisi Jesper Moller Sorensen, ülke krallığı çatısı altında bulunan iki özerk bölgeden biri olan Grönland'ın ABD bayrağıyla sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi.

Sorensen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan podcast yayıncısı Katie Miller'ın, "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasını eleştirdi.

Sorensen, X'teki hesabından, ABD ve Danimarka'nın yakın müttefik olduğunu belirterek, "ABD'nin güvenliği Grönland ve Danimarka'nın da güvenliğidir. Grönland aynı zamanda bir NATO üyesidir. Danimarka Krallığı ve ABD, Arktik'te güvenliği sağlamak için birlikte çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Ortak güvenliği ciddiye aldıklarını aktaran Sorensen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesini bekliyoruz." dedi.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan Katie Miller, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla paylaşmıştı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.