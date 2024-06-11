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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Saldırıdan Sonra İyileşmeye Devam Ediyor

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 7 Haziran'da başkent Kopenhag'da uğradığı saldırının ardından hala iyileşmekte olduğunu açıkladı. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini toparlamaya çalışan Frederiksen, saldırının ardından ofisinden çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 7 Haziran'da başkent Kopenhag'da uğradığı saldırının ardından yaptığı açıklamada hem fiziksel hem de zihinsel olarak hala iyileşmekte olduğunu kaydetti.

Frederiksen, saldırıya dair bir televizyon kanalına verdiği demeçte, "Birinin, sahip olduğunuz son fiziksel sınırı aşması çok korkutucuydu. Bunda biraz şok ve şaşkınlık var. Tam olarak kendimde değilim." dedi.

Uğradığı saldırının ardından hem fiziksel hem de zihinsel olarak hala iyileşmekte olduğunu vurgulayan Frederiksen, ofisinden çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Frederiksen, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından sosyal medyada uzun süre tehditler aldığına işaret ederek, "(Saldırı) Muhtemelen başka birçok şeyin de birikimiydi." diye konuştu.

Birey olarak kendisinin yanı sıra başbakanlık sıfatına da saldırı yapıldığını kaydeden Frederiksen, bu saldırının herkese karşı işlenmiş olduğu yorumunu yaptı.

Frederiksen, "Başbakanın endişe duymadan bisikletle işe gidebileceği bir Danimarka'yı tercih ederim. Ben özümde Mette'yim ama ülkenin başbakanıyım. Dolayısıyla (başbakanlık) polis gibi saldırmamanız gereken bir kurum." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Mette Frederiksen Danimarka Kopenhag Güvenlik Politika Dünya Güncel Haberler

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