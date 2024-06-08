Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Saldırı: Görgü Tanıkları Yaralanmadığını Bildirdi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik dün başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı anlatan görgü tanıkları, olayda Frederiksen'in yaralanmadığını bildirdi.

Kopenhag merkezli BT gazetesine konuşan görgü tanıkları Anna Ravn ve Marie Adrian, bir erkeğin Frederiksen'e doğru yürüdüğünü ve ardından "omzundan sertçe iterek kenara ittiğini" gördüklerini ancak Başbakan'ın yere düşmediğini aktardı.

Olayın meydana geldiği Kultorvet Meydanı'ndaki bir işletmede çalışan Soren Kjaergaard ise BT'ye yaptığı açıklamada, olaydan sonra Frederiksen'i gördüğünü, yüzünde görünür bir yara olmadığını ve hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Kasper Jorgensen isimli bir başka görgü tanığı da Ekstra Bladet gazetesine verdiği demeçte, Frederiksen'in koruma görevlilerinden bir erkek ile bir polis memurunun saldırganı yakaladığını gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, Frederiksen'e saldırmak suçundan gözaltına alınan 39 yaşındaki erkeğin öğle saatlerinde Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde ön duruşmaya çıkarılacağını bildirdi.

Siyasi liderler ve yetkililerden kınama ve dayanışma mesajları geldi

Bu arada, birçok Avrupalı lider ve yetkili, Danimarkalı lidere yönelik saldırıyı kınayarak, sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X paylaşımında, "Demokratik yollarla seçilmiş bir lidere karşı yapılan bir başka fiziksel saldırı karşısında şok oldum. Bunu kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, X hesabından, saldırı karşısında "şok olduğunu" belirterek, "Siyasi liderlerimize yönelik her türlü şiddeti şiddetle kınıyorum. NATO müttefikleri değerlerimiz olan özgürlüğü, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak için bir arada durmaktadır." mesajını paylaştı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Demokrasiye ve Avrupa Konseyi değerlerine saldırı teşkil eden seçilmiş siyasetçilere yönelik şiddet eylemlerindeki artıştan endişe duyuyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X'teki paylaşımında, saldırının "kabul edilemez olduğunu" kaydederek, "Bu eylemi şiddetle kınıyor ve Mette Frederiksen'e acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, şiddetin siyasette yeri olmadığını ve hoş görülemeyeceğini belirterek, Mette ve ailesiyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Frederiksen'e desteğini bildirdiği X paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu gece yaşanan saldırı, özgürlük, hoşgörü ve barıştan oluşan bir Avrupa'ya inanan hepimize yönelik bir saldırıdır. Bu zor zamanlarda hem kendi desteğimi hem de İspanyol vatandaşlarının desteğini kendisine ilettim."

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "demokrasinin değerlerine yönelik tahammül edilemez bir şiddet eylemi" olarak nitelendirerek, Frederiksen ile dayanışma içinde olduğunu aktardı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X paylaşımında, "Demokratik yollarla seçilmiş bir lidere yapılan saldırı aynı zamanda demokrasimize yapılmış bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, sosyal medya paylaşımında saldırıyı kınayarak, söz konusu şiddet eyleminin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını kaydetti.

Danimarka Başbakanlık Ofisi, dün, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını ve saldırganın gözaltına alındığını açıklamıştı.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu vurgulanan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmemişti.