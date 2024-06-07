Danimarka Başbakanı Kopenhag'da saldırıya uğradı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.