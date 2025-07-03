Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Düzensiz Göçe Karşı Sert Mesaj

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin 6 ay boyunca sürdüreceği Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı süresince düzensiz göçle mücadelenin öncelikleri arasında olacağını belirterek kaçak yollarla girenlerin, "Avrupa'da yeri olmadığını" ve sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

Danimarka'nın 1 Temmuz'da başlayan ve 1 Ocak 2026'ya kadar sürdüreceği AB dönem başkanlığının resmi açılışı, Aarhus kentinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon üyeleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla yapıldı.

Program kapsamında basına açıklamalarda bulunan Frederiksen, "Önümüzdeki görev çok açık. Avrupa'yı tarihimizin en zorlu zamanlarından birinde güvenli bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Rusya kıtamıza savaşı geri getirdi. Orta Doğu'daki durum yeni bir seviyeye ulaştı ve göç, iklim değişikliği ve küresel rekabetin sonuçlarıyla karşı karşıyayız." dedi.

Frederiksen, önceliklerinin 6 ay boyunca "çok daha güçlü bir Avrupa savunması için çalışmak" olacağını dile getirerek "En geç 2030'a kadar Avrupa'yı yeniden silahlandırmalıyız ve bu hedefe nasıl ulaşılacağına dair yol haritasını sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Güvenliğin aynı zamanda göçle ilgili olduğunu vurgulayan Frederiksen, "Mevcut iltica sistemi şu anda bozuk. Kaçakçılar Avrupa'ya kimin girebileceğine ve kimin giremeyeceğine karar verme gücüne sahip." ifadelerini kullandı.

Frederiksen, sınır kontrolünün önemine işaret ederek "Çok açık olacağım. Dışarıdan gelen insanlar ciddi suçlar işliyor. Değerlerimize ve yaşam tarzımıza saygı duymuyor. Avrupa'da bir yerleri olduğunu düşünmüyorum ve sınır dışı edilmeliler. Bu yüzden Avrupa'ya göç edenlerin akınını azaltacak yeni çözümlere ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

"Putin'in barış istediğine dair hiçbir işaret görmüyorum"

Diğer önemli bir unsurun Ukrayna'ya desteğin artırılması olduğunu vurgulayan Frederiksen, şunları kaydetti:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in barış istediğine dair hiçbir işaret görmüyorum. Bu nedenle Ukrayna'yı mümkün olan en iyi konuma getirmeliyiz. AB'nin Rus ekonomisini daha da zayıflatması gerekiyor. Yaptırımları artırmalı, Rus gazının ithalatını durdurmalı ve Rusya'nın gölge filosunu hedef almalıyız."