Danimarka, AB Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı

OSLO, 4 Temmuz (Xinhua) -- Danimarka, Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını perşembe günü resmen devraldı. AB Komisyonu ve AB Konseyi liderleri, bu doğrultuda Danimarka'nın ikinci büyük şehri Aarhus'ta düzenlenen resmi açılış törenine katıldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen açılış töreninde yaptığı konuşmada, "daha güçlü ve kararlı bir Avrupa inşa etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını" ifade etti. Frederiksen, altı aylık dönem başkanlığı süresince Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik desteğinin sürdürülüp güçlendirilmesine öncelik vereceklerini vurguladı.

Frederiksen, "Avcıların çağında yaşadığımız söyleniyor. Avrupa'nın bu çağda av konumuna düşmemesi gerek. Bunun yerine ayağa kalkmalı ve gerçek gücümüzü göstermeliyiz" diye konuştu.

Açılış törenine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesinin AB üyeliği hedefinin önemine dikkat çekerek, "Bu yolda ilerliyoruz ve AB üyesi olmak için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. Zelenskiy, resmi müzakere başlıklarının açılması için tüm Avrupalı liderlerden destek istedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin Ukrayna'nın üyelik sürecine olan bağlılığını yineledi. Danimarka dönem başkanlığının önemine dikkat çeken Costa, yeni dönem başkanlığının AB'ye taze bir enerji getireceğini kaydetti.

Costa, "Danimarka dönem başkanlığının sloganı 'Değişen Dünyada Güçlü Bir Avrupa'. Sizin liderliğiniz altında Avrupa'yı daha güvenli ve daha rekabetçi hale getirmeye devam edeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de devam eden çatışmalara rağmen Ukrayna'nın reform çabalarını takdir ederek, "AB genişleme sürecinde zaman kaybetmemeliyiz" diye konuştu.

Danimarka'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı, 2025 yılı sonuna kadar devam edecek.