Danimarka 2022'de Rekor Miktarda Yeşil Enerji Üretti

KOPENHAG, 3 Mart (Xinhua) -- Danimarka'da 2022 yılında güneş panelleri ve rüzgar türbinleri 21,2 teravatsaat (TWh) elektrik üreterek "yeni bir yeşil rekor" kırdı.

KOPENHAG, 3 Mart (Xinhua) -- Danimarka'da 2022 yılında güneş panelleri ve rüzgar türbinleri 21,2 teravatsaat (TWh) elektrik üreterek "yeni bir yeşil rekor" kırdı. Danimarka Sanayi Konfederasyonu (DI) Enerji Departmanı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre bu 2021'e göre yüzde 22 artış anlamına geliyor.

DI Enerji Departmanı Sanayi Direktörü Troels Ranis basın açıklamasında, "Danimarka'da güneş panelleri ve rüzgar türbinleri şimdiye dek hiç 2022'deki kadar elektrik üretmemişti" dedi.

Danimarka Enerji Ajansı'nın verilerini aktaran DI, 2022'de rüzgar türbinlerinin 19 TWh, güneş fotovoltaiklerininse 2,2 TWh elektrik ürettiğini belirtti. 2021'de güneş ve rüzgar enerjisinden toplam 17,3 TWh elektrik üretilmişti.

Ranis, "Rüzgar türbinleri ve güneş panelleri sadece Danimarka'daki tüketiciler için ucuz ve yeşil elektrik üretmekle kalmıyor aynı zamanda Avrupa'daki yeşil dönüşüme de katkı sağlıyor. Bu bir kazan-kazan durumu" diye konuştu.

Ranis, Danimarka'nın 2022'de bir önceki yıla göre daha fazla enerji ihraç edip daha az enerji ithal ettiğini söyledi.

DI Enerji Depertmanı'nın verdiği bilgilere sektör, 2022'de 2021'e göre yaklaşık 1 milyon artışla 5,3 milyon haneye yeterli "yeşil elektrik" üretti.

Ranis, "Bu, gelecek için umut vadediyor. Ama 2030 yılına kadar artan tüketimi karşılamaya yetecek kadar yeşil enerji sağlamak istiyorsak, şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin beş kart artırılması gerekli" ifadelerini kullandı.