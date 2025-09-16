Dangote Rafinerisi, ABD'ye İlk Benzin Sevkiyatını Gerçekleştirdi

Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi Dangote Rafinerisi, ABD'ye ilk benzin sevkiyatını gerçekleştirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin ticaret merkezi Lagos'ta bulunan ve günlük 650 bin varil kapasiteli Dangote Rafinerisi'nden ilk kez ABD'ye benzin ihraç edildi.

"Gemini Pearl" adlı tankerle ABD'ye ulaşan sevkiyat, küresel enerji piyasaları açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 320 bin varillik benzinin büyük bölümü, Kuzey Amerika yakıt dağıtıcısı Sunoco'ya satıldı.

Dangote Rafinerisi'nin üretimini artırmasıyla birlikte küresel enerji akışlarında değişim bekleniyor.

Bu gelişmenin, Nijerya'nın yakıt ithalatını ciddi ölçüde azaltması, Avrupa ve ABD'ye yönelik ihracatı ise artırması öngörülüyor.

Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi

Afrika'nın en zengin iş adamlarından Nijeryalı Aliko Dangote tarafından ülkenin ticari kenti Lagos'ta inşa ettirilen ve yaklaşık 19 milyar dolara mal olan Dangote Petrol Rafinerisi, ocakta üretime başlamıştı.

Dangote Petrol Rafinerisi, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.

Kıtanın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinen Dangote, tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.