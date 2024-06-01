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Dangote Petrol Rafinerisi, Avrupa'ya ilk jet yakıtını ihraç etmeye başladı

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Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da bulunan Dangote Petrol Rafinerisi, ürettiği ilk jet yakıtını Avrupa'ya ihraç etmeye başladı. Rafineri tarafından üretilen 45 bin metrik tonluk jet yakıtı, Hollanda'nın Rotterdam kentine gönderilmek üzere yola çıkan bir gemiye yüklendi. Dangote Petrol Rafinerisi, Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek kapasiteye sahip olan Afrika'nın en büyük petrol rafinerisidir.

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da açılan ve Afrika kıtasının en büyüğü olma özelliğine sahip Dangote Petrol Rafinerisi, ürettiği ilk jet yakıtını Avrupa'ya ihraç etmeye başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, rafineri tarafından ilk defa üretilen 45 bin metrik tonluk jet yakıtının yüklendiği "Doric Breeze" adlı gemi, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'taki Lekki bölgesinden Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmek üzere yola çıktı.

Dangote Petrol Rafinerisi tarafından 120 bin metrik ton jet yakıtı için açılan satış ihalesinin bir kısmını BP kazanmıştı.

Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi

Dangote, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.

Rafineri tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Rotterdam Hollanda Nijerya Afrika Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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