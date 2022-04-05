Danfoss Firması Yetkilileri Başkan Ergün'ü ziyaret etti

SOMA, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Danfoss firması yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Soma Bölgesel Isıtma İşletme Yetkilisi Can Doğan Cansever, Türkiye İklimlendirme Çözümleri Segmenti Satış Direktörü Mert Kalafatoğlu, Isıtma Sistemi Satış Direktörü Serhan Günel, Makine Mühendisi Oğuz Kırdanoğlu, Makine Mühendisi Necati Murat Erdoğan, Soma ısıtma sistemleri firma yetkilileri katıldı. Toplantıda, Soma Bölgesel Isıtma Sistemi'nde bu sene meydana gelen sorunların bir daha yaşanmaması için gelecek dönemde alınması gereken tedbirler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca yeni yatırımlar hakkında istişareler gerçekleştirildi. Toplantının sonunda, Başkan Ergün, misafirlerine içinde Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı hediyeler takdim etti.

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