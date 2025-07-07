Danas Tayfunu Taiwan'da Can ve Mal Kaybına Neden Oldu

TAİPEİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Danas Tayfunu, Taiwan'da 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 334 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Pazar akşamı ülkenin kıyılarına ulaşan tayfun, pazartesi sabahı adayı terk etti.

Yerel yetkililer, Danas nedeniyle 660.000'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığını, 10'dan fazla ilçe ve kentte de eğitime ve çalışmaya ara verildiğini söyledi.

Meteoroloji idaresi yetkililerinin yaptığı açıklamada pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla Danas'ın, Taipei'nin yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde etkili olduğu ve yakınlarındaki maksimum rüzgar hızının saatte 90 kilometre civarında olduğu belirtildi. Taiwan'ın ana adasının, şimdi tayfunun etki alanının dışında olduğu, ancak kuzey kıyı sularının tehdit altında olduğu uyarısı yapıldı.

Daha önce tayfunların görülmediği bir yol izleyerek adanın yoğun nüfuslu batı kıyılarında etkili olan Danas, 120 yıl aradan sonra Chiayi'yi vuran ilk tayfun oldu.

Yerel afet müdahale merkezi yetkililerine göre tayfun, pazartesi saat 08.00 itibarıyla çoğu Tainan, Chiayi, Kaohsiung ve Yunlin'de olmak üzere altyapıya zarar verdi ve ağaçların yıkılmasına neden oldu. Bu çerçevede 2.270 ayrı maddi hasarlı olay rapor edildi.

Bölge havacılık idaresi de pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla adada 176 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Tayfunun dış sirkülasyonunun, pazartesi günü Tainan, Kaohsiung ve Pingtung'da şiddetli veya sağanak yağmura yol açabileceğini belirten meteoroloji yetkilileri, afetlerden kaçınmak için halktan dağlık bölgelerden uzak durmalarını istedi.