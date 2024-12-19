Dananın Saldırısına Uğrayan Besici Güvenlik Kamerasında

Aydın'ın Söke ilçesinde ahırı temizleyen kişiye dananın saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağarası Mahallesi'nde besicilik yapan Hidayet Sarı, büyükbaşların bulunduğu ahırı temizlemek istedi.

Temizlik sırasında bir dananın boynuzlu saldırısına uğrayan Sarı, yere düştü.

Olayda yara almadan kurtulan Sarı'nın uğradığı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde Sarı'nın çitle çevrili alanda bulunan hayvanların olduğu yere girmesi, o esnada dananın saldırısına uğraması, kendi çabasıyla o alandan çıkması yer alıyor.

Besici Sarı, AA muhabirine, olayın ahırı temizlemek isterken gerçekleştiğini söyleyerek, "Onların yanına girdim. Daha sonra hayvanı bağlamak istediğim esnada ne olduğunu anlamadan hayvan saldırdı bana. Ne yapacağımı bilemedim. Çareyi kaçmakta buldum. Kaçmasam hayvan beni ezecekti." dedi.