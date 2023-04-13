Damperi açılan kamyonun çarptığı EDS direği otomobilin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, damperi açılan hafriyat kamyonunun çarptığı Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, damperi açılan hafriyat kamyonunun çarptığı Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Antakya- Samandağ yolu Adliye mevkisinde, damperi açık kalan 33 VD 379 damper plakalı hafriyat kamyonu, EDS direğine çarptı. Direk, karşı yönde ilerleyen 31 HB 158 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kazada, isimleri öğrenilemeyen hafriyat kamyonu şoförü, otomobil sürücüsü ile araçtaki bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Konteyner Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel