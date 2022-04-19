DAMPER KAZALARI... USTALAR: İNSAN HATASI, ŞOFÖRLER: SİSTEM HATASI

Damperi açılan kamyonlar; yön tabelalarına, üst geçitlere ya da elektrik kablolarına çarparak, kazalara neden oluyor. Son solarak TEM Otoyolu Seyrantepe güzergahında damperi açılan kamyon, yön tabelasına çarptı. Tabela hasar alırken yoğun trafik oluştu. Kazaların ardından kamyonların damperleri neden açılıyor sorusu akıllara geldi. Kamyon şoförleri; sistemsel ya da elektriksel arızalar nedeniyle damperin açıldığını söylerken, damper ustası ise; kazaların, şoför dikkatsizliğinden kaynaklandığını, alarm ve kilit sistemlerinin damperin açılmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.

"ŞOFÖR HATASI"

"SİSTEMATİK HATALARDAN DA OLABİLİYOR"

2015'TE YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

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-ARŞİV

Demirören Haber Ajansı / Güncel