Damlama Sulama Sistemi İlanıyla Dolandırıcılık Davası

Adana'da damlama sulama sistemi satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca dolandırıcılık yaptığı öne sürülen tutuksuz Ö.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki E.Ö.'nün 22 Haziran 2024'te sosyal medya uygulamasında gördüğü satılık damlama sulama sistemi ilanına ilişkin Ö.S. ile irtibata geçtiği belirtildi.

Müştekinin, kapora için istenen 8 bin 500 lirayı sanığın banka hesabına gönderdiği, parayı aldıktan sonra irtibatı kesen Ö.S.'nin sulama sistemini teslim etmediği iddianamede yer buldu.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları Ö.S.'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.