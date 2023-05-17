Damla, mezuniyet kıyafeti almaya giderken kazada yaralandı

ANKARA'da lise öğrencisi Damla Doğanay (18) mezuniyet kıyafeti almak için yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin altında kalan ve çevredekilerin aracı kaldırmasıyla kurtarılan Doğanay, hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Kaza, Çankaya ilçesi Koru Mahallesi'ndeki Doğan Taşdelen Bulvarı'nda meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Damla Doğanay'a, mezuniyet töreni için arkadaşlarıyla mağazaya gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 DL 5119 plakalı otomobil çarptı. Refüje çıkarak duran aracın altında sürüklenen Damla Doğanay, ağır yaralandı. Çevredekilerin aracı kaldırmasıyla kurtarılan Damla Doğanay, çağrılan ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Doğanay, yaşam savaşı veriyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer sürücüler yayalara yol vermek için beklerken arkadan gelen aracın, yaya geçidinden yürüyen Damla Doğanay'a hızla çarptığı görüldü. Doğanay'ın metrelerce sürüklenmesi ve refüje çıkan aracın altında kalması, daha sonra çevredekilerin aracı kaldırmasıyla kurtarılması da görüntüde yer aldı. Damla Doğanay'ın ağabeyi Batuhan Doğanay, kardeşinin mezuniyet kıyafeti almaya giderken kaza geçirdiğini söyleyerek, "Sürücü çok hızlı geliyormuş. Kardeşim evden çıkarken mutluydu, heyecanlıydı. Mezuniyet kıyafeti almak için bir mağazaya gidiyordu. Gayet de mutlu bir şekilde çıkmıştı. Mağazanın önünde arkadaşı bir adımla kurtarmış; ama kendisi kurtarmadı maalesef. Vücudunda çok fazla kırık var, durum kritik. 1 ay sonraki üniversitesi sınavına hazırlanıyordu. Hukuk istiyordu. Neşeli, mutlu. Yani yüzünde hep gülümseme vardı ve hiç gitmezdi" dedi.

Görgü tanıklarından Süleyman Koyuncu da Damla Doğanay'ın hayatta olmasının mucize olduğunu söyleyerek, "Hayatta olması bence büyük bir mucize. Çünkü ben o olayı görünce şok oldum. Sabah kalktığımda da halen şoktaydım" dedi. (DHA)