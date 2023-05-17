Damla, mezuniyet kıyafeti almaya giderken kazada yaralandı

ANKARA'da lise öğrencisi Damla Doğanay (18) mezuniyet kıyafeti almak için yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin altında kalan ve çevredekilerin aracı kaldırmasıyla kurtarılan Doğanay, hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Kaza, Çankaya ilçesi Koru Mahallesi'ndeki Doğan Taşdelen Bulvarı'nda meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Damla Doğanay'a, mezuniyet töreni için arkadaşlarıyla mağazaya gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 DL 5119 plakalı otomobil çarptı. Refüje çıkarak duran aracın altında sürüklenen Damla Doğanay, ağır yaralandı. Çevredekilerin aracı kaldırmasıyla kurtarılan Damla Doğanay, çağrılan ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Doğanay, yaşam savaşı veriyor.

Görgü tanıklarından Süleyman Koyuncu da Damla Doğanay'ın hayatta olmasının mucize olduğunu söyleyerek, "Hayatta olması bence büyük bir mucize. Çünkü ben o olayı görünce şok oldum. Sabah kalktığımda da halen şoktaydım" dedi.