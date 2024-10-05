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Damla Gönüllülük Hareketi Projesi Kapsamında Öğrenciler Şırnak'ı Ziyaret Etti

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında, Türkiye'nin 37 farklı ilinden gelen öğrenciler Şırnak'ta çeşitli etkinlikler düzenleyerek, yerel esnafa ve çiftçilere destek verdiler.

"Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler Şırnak'ı gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 37 öğrenci, Şırnak Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ile esnafı ziyaret etti.

Proje kapsamında pazarcı esnafına da yardım eden öğrenciler, merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde bir çiftçinin bahçe işlerine destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, proje kapsamında 37 ilden gelen 37 kişilik ekibin 10 gün boyunca çeşitli etkinlikler yaptığını söyledi.

Şırnak'ın kültürünü 37 vilayete yayacaklarını aktaran Ayar, "Bundan sonraki süreçlerde de gönüllülerimize, gençlerimize ev sahipliği yapacağız." dedi.

Kayseri'den gelen Ayşegül Engin, kentte bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Eskişehir'den gelen İsmihan Sülük, Şırnak'tan güzel duygularla ayrılacağını dile getirerek, kentin misafirperverliğine hayran kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

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