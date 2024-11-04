Üye Girişi
Haberler

"Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında öğrenciler Ardahan'ı gezdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler Ardahan'ı ziyaret etti.

"Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler Ardahan'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 40 öğrenci, Ardahan Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde Ardahan Şehitliği, Ardahan Kalesi, Arı Müzesi, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Hayrettin Çiçek, Tarihi Ardahan Kongre Binası'nda gençlerle bir araya gelerek onlara buket çiçek verdi.

Çiçek, ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade ederek projenin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan 40 öğrenciyi proje kapsamında 10 gün Ardahan'da misafir edeceklerini belirten Çiçek, "Gençlerimiz, şehirlerimizin tarihi ve kültürel mekanlarını gezip sosyal sorumluluk projelerini icra ediyorlar. Bu proje vesilesiyle öğrencilerimiz başka şehirleri görüp tanıma fırsatı elde ediyorlar. Dolayısıyla Damla Projesi'ni uygulayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara'dan gelen Çiğdem Çamlıbel de Ardahan'ı çok sevdiklerini, ziyaretlerinin verimli geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Sait'in, Sakine'nin yaptığını yapacağız

Kayyum kararı sonrası DEM'li başkan Mardin'de konuştu

 CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var
Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
Zeynep Sönmez kimdir? WTA Şampiyonu Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli? Bülent Arınç Genel Af - Abdullah Öcalan sözleri ne, ne dedi? Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi? Fatih Demircan sağlık durumu ne (Traifk Kazası)? Amedspor yeni teknik direktörü Servet Çetin kimdir? Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? 4-5 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.