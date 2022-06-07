Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Vezirköprü'de süt toplamaya başladı - Haberler

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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Vezirköprü'de süt toplamaya başladı

AA - İrfan Ağca - Güncel
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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Vezirköprü'de süt toplamaya başladı

Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Vezirköprü Temsilciliği, ilçede çiğ süt toplamaya başladı.

Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Vezirköprü Temsilciliği, ilçede çiğ süt toplamaya başladı.

Vezirköprü'de hayvancılık yapan üreticilerden çiğ süt toplayan birliğin Vezirköprü temsilciliği, Buğday Pazarı'ndaki yerinde faaliyete başladı.

Birliğin Vezirköprü temsilcisi Arslan Kurtoğlu, her geçen gün toplanan süt miktarında artış olduğunu söyledi.

Üreticiyi kazandırmak istediklerini dile getiren Kurtoğlu, "Birlik olarak kar etme, amaçlarımız arasında ilk sırada değildir. Günlük hedefimiz 4 ton süt toplamaktır. Amacımız Havza'da bir merkez oluşturarak, çevre ilçelerde üretilen bütün çiğ sütü toplayarak pazarlamada avantaj sağlamaktır. Bu sayede üreticimiz daha çok kazanacak." dedi.

Toplanan sütü, süt ürünleri üretimi için bir firmaya verdiklerini belirten Kurtoğlu, üreticilere besi katkı maddeleri, sağım makineleri ve tohumlama ile de hizmet verdiklerini kaydetti.

AA / İrfan Ağca - Güncel

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