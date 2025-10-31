Haberler

Damdan Düşen 7 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti

Damdan Düşen 7 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde 7 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Alhemira, bir evin damından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde damdan düşen Suriye uyruklu İbrahim Alhemira (7), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Şehidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu İbrahim Alhemira, henüz bilinmeyen nedenle çıktığı bir evin damından düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
