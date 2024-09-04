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Damat ve gelin düğün konvoyunda tabancalarla havaya ateş açtı

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Yalova'da düğün konvoyunda yer alan bir çift, tabancalarla havaya ateş açtı. Çift hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı ve ceza uygulandı.

YALOVA'da, düğün konvoyunun önünde yer alan otomobillerinde, tabancalarla havaya ateş açan damat M.K. (28) ile gelin D.K. (26) hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Antalya'daki balayı dönüşü gözaltına alınan çifte, 'Kabahatler Kanununa Muhalefet' suçundan, en üst miktar olan 4'er bin lira ceza uygulandı.

Yalova'da 24 Ağustos günü yapılan düğünde, davul zurna eşliğinde oynanıp, yakılan meşaleler arasında babaevinden alınan gelin D.K., otomobili kullanan damat M.K.'nin yanına oturdu. Oluşturulan düğün konvoyunun önündeki gelin arabasındaki çift, Termal yolu üzerinde araçtan çıkardıkları tabancalarla aynı anda havaya rastgele ateş etti. Gelin ateşlediği silahı iki eliyle tutarken, damat bir eli ile direksiyonu kullandı, bir eliyle de tabanca ile ateş etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VALİLİKTEN 'GEREĞİ YAPILDI' AÇIKLAMASI

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, gelin ile damadı tespit etmek için çalışma başlattı. Yalova Valiliği'nden 'Gereği yapıldı' başlığıyla yapılan açıklamada ise "Kadıköy beldesi Tarihi Çınarlı yolda 24.08.2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında damat M.K. ve gelin D.K.'nin düğün konvoyunda ellerinde bulunan tabancalar ile havaya ateş ettikleri 31.08.2024 tarihinde bazı haber sayfaları ve sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda il dışında olduğu tespit edilen şahıslar hakkında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adli ve idari işlem yapılmıştır. Halkımızın huzurunu bozanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

BALAYI DÖNÜŞÜ GÖZALTI

Antalya'da balayında oldukları öğrenilen çift, tatil dönüşü gözaltına alındı. Haklarında 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Kamu güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından işlem yapıldı. Kurusıkı tabancayla ateş açtıklarını, yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini ve pişman olduklarını söyleyen çift, sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.K. ve D.K. 'Kabahatler Kanununa Muhalefet' suçundan en üst miktar olan 4'er bin lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yalova

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