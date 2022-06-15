Damat ve 9 yakını düğünde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı - Haberler

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Damat ve 9 yakını düğünde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı

AA - Halil Demir - Güncel
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Damat ve 9 yakını düğünde 'terör örgütü propagandası yaptıkları' iddiasıyla tutuklandı

İstanbul Esenyurt'taki bir düğünde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan damat ile 9 yakını tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'taki bir düğünde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan damat ile 9 yakını tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan düğünde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan atarak örgütsel çağrışım içeren bez ve görsellerle halay çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, damat Mesut K. ile 9 yakını gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan 3'ünün "terör örgütü üyeliği"nden suç kaydı olduğu öğrenildi.

AA / Halil Demir - Güncel

İstanbul Esenyurt PKK Güncel Haberler

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