Damat Tween ve D'S damat, okula dönüş için özel tasarımlarını sunuyor

Damat Tween ve D'S damat, okula dönüş için özel tasarımlarını sunarak konforlu ve şık bir eğitim dönemi geçirmenizi sağlıyor. Kırışmayan gömleklerden konforlu yeleklere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan markalar, dinamik tasarımlarıyla gençlerin stilini yansıtıyor. Sneaker'lar, loafer ayakkabılar, bag pack'ler ve cap'ler gibi aksesuarlar da koleksiyonda yer alıyor.

Damat Tween ve D'S damat, okula dönüş için hazırladığı birbirinden özel tasarımları ile keyifli bir eğitim döneminin kapılarını açıyor.

Orka Holding açıklamasına göre, Damat Tween ve D'S damat, kırışmayan ve leke tutmayan Oxford gömleklerden konforlu Puffer yeleklere kadar tüm dinamik formları ile okula dönüşte yine konfora dayalı şıklığın adresi olacak.

Tüm ürün gruplarında yeni eğitim yılı için dinamik tasarımlara imza atan Damat Tween D'S damat, okula dönüş koleksiyonunda gençlerin stilini yansıtacak.

Dinamik formlardaki Bomber ceketler, kırışmayan ve leke tutmayan özellikli Oxford gömlekler, sıcak hisli ve konforlu Puffer yelekler, okula dönüşün yine en çok tercih edilecek parçaları arasında yerini alıyor.

Her stile ve kalıba özel ürün gruplarının en şık tamamlayıcı aksesuarları olarak sneaker'lar, loafer ayakkabılar, bag pack'ler ve cap'ler de zengin renk seçenekleri ile yeni eğitim yılının enerjisini yansıtıyor.

Okula dönüş için bu çok özel tasarımlara Damat Tween ve D'S damat mağazalarından, web sitesinden ve damattween.com, dsdamat.com ve markaların mobil aplikasyonlardan ulaşmak mümkün.