Damat ile kayınpederin müebbet hapis cezası, 'tahrik' ve 'iyi hal'den 13 yıla indirildi

BURSA (DHA) - BURSA'da ganyan bayisinde Aydın Aktaş'ın (53) öldüğü, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili müebbet hapis istemiyle yargılanan Cengiz Beran (50) ile kayınpederi Murat Beran (63) önce ömür boyu hapis ardından 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanıp 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı,

davada tutuksuz yargılanan Kadir Beran'a da 'yaralama' suçundan 11 ay hapis cezası verildi.