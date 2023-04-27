DAMAL'DA ZİFT TANKI PATLADI YARALILAR VAR

Ardahan'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır dört işçi yaralandı. Yaralılar ambülanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan iki işçi ilk tedavilerinin ardından Erzurum'a sevk edilirken, bir işçi Trabzon'a bir işçi ise yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma, patlama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

ARDAHAN(DHA)