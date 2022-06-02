Damadını silahla öldürdüğü iddia edilen kayınpeder gözaltına alındı - Haberler

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Damadını silahla öldürdüğü iddia edilen kayınpeder gözaltına alındı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Damadını silahla öldürdüğü iddia edilen kayınpeder gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ahmetbey beldesinde H.K. ile damadı V.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

H.K, olay yerinden motosikletle uzaklaşan V.Y'yi silahla yaraladı.

Akçaköy köyünde yaralı halde bulunan V.Y, 112 Acil Sağlık ekibince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

V.Y, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kayınpederi H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Münir Karaloğlu Kırklareli Lüleburgaz Güncel Haberler

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