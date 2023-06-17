Damadını öldüren şüpheli: Kızımı tehdit edip, boşanmaya zorluyordu (2)
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TUTUKLANDI?Bursa'da dün akşam, kızından boşanmak isteyen damadı Ali Gürbüz'ü, sokakta boğazını keserek öldüren İsmail Hakkı Özen, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
? Bursa'da dün akşam, kızından boşanmak isteyen damadı Ali Gürbüz'ü, sokakta boğazını keserek öldüren İsmail Hakkı Özen, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Özen, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel