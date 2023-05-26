Damadını öldüren sanık cezai ehliyetinin tespiti için hastanede gözlem altına alınacak

Küçükçekmece'de tartıştığı damadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Turhan Ketenci'nin, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Turhan Ketenci ile tarafların avukatları katıldı. Maktul Volkan Çubukçu'nun ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanığın Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını anlatarak, hastaneden gelen cevapta sanığın gözlem altına alınması gerektiği şeklinde kanaat bildirildiği kaydedildi.

Duruşmada söz alan sanık Turhan Ketenci, gözlem altına alınmasına herhangi bir itirazının olmadığını ifade etti.

Mahkeme, sanık Ketenci'nin suç tarihi olan 22 Eylül 2022 itibarıyla cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor düzenlenmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verdi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Volkan Çubukçu'nun sanık Turhan Ketenci'nin damadı olduğu anlatılarak, sanığın rıza göstermemesine rağmen kızıyla maktulün kaçarak evlendiği ve sonrasında durumun tatlıya bağlanarak düğün yapıldığı belirtiliyor.

Maktul ile sanık arasında daha önce beyaz eşya nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı aktarılan iddianamede, 22 Eylül 2022'de maktulün evinin önüne gelen Turhan Ketenci'nin tartıştığı damadını bıçakla öldürdüğü ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Turhan Ketenci'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.