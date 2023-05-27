Damadını öldüren kayınpederin yargılanmasına devam edildi

Sanık avukatı müvekkili için akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istedi

Mahkeme sanığın 3 hafta gözetim altında kalmasına karar verdi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de damadı Volkan Çubukçu'yu kalbinden bıçaklayarak öldüren kayınpederin yargılandığı davaya devam edildi. Sanık avukatı müvekkili için akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istediği duruşmada, mahkeme sanığın 3 hafta gözetim altında kalmasına karar verdi. Volkan Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu, babasının akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek cezasını çekmesini istedi.

İstanbul Küçükçekmece'de 22 Eylül 2022 tarihinde tartışma yaşadığı damadı Volkan Çubukçu'yu kalbinden bıçaklayarak öldüren kayınpeder Turhan Ketenci'nin yargılandığı davaya devam edildi. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Volkan Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu, anne ve babası katılırken, duruşma salonunda tutuklu sanık Turhan Ketenci'nin yanı sırada sanığın akrabaları ve avukatlar da hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hüküm verirken, sanık avukatları müvekkili için cezai ehliyetinin olup olmadığına dair doktor raporu istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti sanık Turhan Ketenci'nin 3 hafta Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altında tutulmasına karar verdi. Duruşma 2 Ekim 2023 tarihine ertelendi.

"Delinin böyle bir şey yapamayacağı aşikar ortadır"

Rapor istenmesine karşı çıkan müştekinin babası Mustafa Çubukçu, "Savunmamızı yaptık ve karşı tarafın ceza almasını istedik. Karşı tarafın avukatı ısrarla, 'müvekkilim delidir, tam heyet raporu verilmemiş, bir iki tane doktor cezai ehliyeti vardır, gibi bir alt yazı vermişler. Ona istinaden diğer doktorların rapor vermesini istiyor'. Israrla beyan ediyor, uğraştırıyorlar. Karşı tarafın oğlumla beraber aynı iş yerinde çalıştığı 3.5 yıllık zaman diliminde oğlumu asla istemiyordu. Planlayarak ve tasarlayarak bu cinayeti işlemiştir, benim kapımda işlemiştir. Buna istinaden delinin böyle bir şey yapacağı aşikar ortadır. Artık kanuna ve adalete güveneceğiz" diye anlattı.

"Ben babamın ceza almasını istiyorum, hiçbir şeyi yoktu"

Duruşmanın ardından öldürülen Volkan Çubukçu'nun babası ve eşi karara tepki gösterdi. Katil zanlısı Turhan Ketenci'nin kızı Meral Çubukçu babasının akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek, "Babamın cezasını çekmesini istiyorum. Benim bildiğim hiçbir sorunu yok, sadece sinir hapı kullanıyordu, onun haricinde yok. tutukluluğun devam etmesi kararı verildi, 3 hafta gözlem altında tutulacak. Daha sonra hakkında rapor tutulacak. Onun öyle bir rapor alacağını düşünmüyorum, çünkü kendisi deli değil. Eşim hak edecek bir şey yapmadı" diye konuştu.