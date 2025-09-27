Damadın kızına yaptığı rezilliği gören baba, bedelini ağır ödetti

Bir düğün töreni, damadın eşine uyguladığı fiziksel şiddet nedeniyle kavgayla son buldu.

DAMAT, GELİNİ YERDE SÜRÜKLEDİ

İddiaya göre, davetlilerin gözleri önünde gerçekleşen damat, gelini yerde sürükledi. Gelin, gelinliğiyle yerde kalırken, bu duruma şahit olanlar büyük şok yaşadı. Gelinin babası, kızının halini görünce büyük bir öfkeye kapıldı.

GELİNİN BABASI DAMADA YUMRUK ATTI

Olaylar, gelinin babasının damada yumruk atmasıyla bir anda büyüdü ve düğün salonu karıştı. Yaşanan arbede ve kavga nedeniyle düğün töreni sona ererken, olay anları bazı davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.