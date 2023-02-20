ZONGULDAK'ta ağabeyi Engin Tunçdemir ile çıkan tartışmada araya giren yengesi Derya Tunçdemir'i (42) av tüfeği ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ersin Tunçdemir (42) duruşmada, "Elimden tüfeği almıştı. Nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde, bir anda ateş aldı" dedi. Derya Tunçdemir'in annesi Ayten Kaya ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Damadıma zarar vermek için kızımı vurdu" dedi.

Olay, geçen yıl 10 Eylül'de Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncer Sokak'ta meydana geldi. Engin ve Ersin Tunçdemir kardeşler arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Ersin Tunçdemir eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alarak kardeşinin gelmesini bekledi. Bu sırada odaya giren Derya Tunçdemir, iddiaya göre; Ersin Tunçdemir'e engel olmaya çalıştı. Bu sırada Derya Tunçdemir, silahla yaralandı. Hastaneye götürülen Tunçdemir, hayatını kaybetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.