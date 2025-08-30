Damadı Tarafından Vurulan Kayınpeder Taburcu Oldu

AKSARAY'da eşi Elif C. (28) ile tartıştıklarını duyup, eve gelen kayınpederi İsmail B.'yi (55) pompalı tüfekle ayağından vuran Ahmet C. (29), adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Hollanda'dan memleketleri Aksaray'a izne Ahmet ve Elif C. çifti, belirlenemeyen nedenle tartıştı. Elif C., tartışma sonrası kendileri gibi Hollanda'dan izne gelen babası İsmail B.'yi telefonla arayıp durumu bildirdi. Babaoğlu da kızı ve damadının oturduğu eve gelip, zile bastı. Kapıyı açan Ahmet C., pompalı tüfekle kayınpederi İsmail B.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan İsmail B., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYINPEDER TABURCU OLDU

Sedyeyle acil servise alınan İsmail B., gazetecilere, "Beni damadım vurdu. Olayda hiçbir şey yok. Ne olduğu ben de anlamadım" dedi. Olayın ardından gözaltına alınan damat Ahmet C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsmail B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.